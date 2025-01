Oasport.it - Basket, Milano si sfalda con il Partizan in Eurolega: pesante -20 dopo tre vittorie in fila

Si interrompe la striscia di successi dell’EA7 Emporio Armaniintreinla squadra di Ettore Messina si arrende al Forum alBelgrado, che si impone con il punteggio di 70-90. Attacco sotto il par per le scarpette rosse, retto nel primo tempo da Shields e Bolmaro poi fermatisi nel secondo tempo. La guardia dal passaporto danese è la migliore con 16 punti assieme a Mirotic, ma dall’altra parte Sterling Brown è padrone della partita con 26 punti e quattro delle 7 triple segnate dal solo. Altri due uomini a quota 20 per un trittico da paura oggi, i due Jones: Carlik ne mette 24 (con 9 assist e 3 rubate) e Tyrique Jones chiude a 22 (con 6 rimbalzi).Primo quarto che inizia con un bel duello tra Shields e Brown, che sono i primi a farsi notare per il 7 pari.