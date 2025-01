Sport.quotidiano.net - Basket maschile - L’anniversario e la curiosità

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quella volta che Kobe Bryant giocò al palazzetto di Porcari. Tra pochi giorni, il 26 geannio, saranno già cinque anni dalla scomparsa. Così come sono 5 i titoli Nba vinti, 2 le medaglie d’oro alle Olimpiadi, miglior giocatore diverse volte nella Nba a stelle e strisce, uno dei migliori marcatori di sempre. Ha segnato una svolta generazionale e modificato il concetto dello sport del, con vari record, come gli 81 punti segnati in una singola gara, secondo primato all time dietro i 100 punti messi a segno da Wilt Chamberlain. Il mondo intero piange, ad ogni anniversario, Kobe Bryant, scomparso in un incidente di elicottero mentre accompagnava la figlia, deceduta anch’essa, ad una partita di pallacanestro. Il tragico destino. Ma in pochissimi sanno che questo campione, in teoria così lontano, aveva iniziato la sua avventura con il pallone dain Toscana.