Basket, I di ritorno in Divisione Regionale 2, con la capolista GMV in casa con US Livorno

Pisa, 16 gennaio 2025 – E’ già tempo del girone diper il campionato di2, con le squadre pisane che si presentano al giro di boa, nel raggruppamento A, in posizioni totalmente diverse. E’ infatti in testa da solo il GMV, mentre la IES è undicesima, a 10 punti dalla vetta e a 6 dal fondo classifica, occupato dal deludente Cosmocare CUS Pisa. Giocano inil GMV, che difende il primato, sabato alle 20,30 a Ghezzano contro Brusa US, ed il Cosmocare CUS Pisa, di scena con Libertas Liburnia, domenica alle 20,30 al PalaCus di Via Chiarugi. È invece in trasferta la IES, nell’anticipo di giovedì a Piombino, in uno scontro importante in ottica salvezza. GMV – La squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, con dieci vittorie in tredici gare, è finora la maggior sorpresa del girone, dimostrando di aver creato un buon gruppo, intorno agli esperti Davini e Balestrieri, ai talentuosi Badalassi e Franceschi, e al rientrante Bellavia, autentico lusso per la categoria.