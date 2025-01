.com - Basket B nazionale / Ristopro sconfitta al PalaTiziano: 65-55 per la Virtus Roma

Leggi su .com

Fabriano non riesce a contrastare la forza dei padroni di casa condizionata anche dagli infortuni di Centanni ed i problemi di falli di Pierotti VALLESINA, 16 gennaio 2025 – Fabriano si arrende allatenendo testa solo nel periodo iniziale.A giustificare in parte la serata negativana l’uscita dal campo anticipata di Centanni (ha giocato solo 7 minuti per uno stiramento alla coscia) e di Pierotti uscito anzitempo per problemi di falli. Ora testa al prossimo test casalingo contro Ruvo di Puglia.: Rodriguez, Raduni 5, Siberna 6, Conti 18, Caversazio 5, Zoffoli ne, Ancellotti 5, Ranucci ne, Branchi ne, Valentini, Visintin 7, Santiangeli 7. All. TonolliFABRIANO: Scanzi 6, Pisano 6, Gnecchi 13, Molinaro 2, Raucci, Centanni 3, Ottoni ne,gnoli ne, Pierotti 9, Carta 6, Scandiuzzi, Dri 10.