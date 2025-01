Sport.periodicodaily.com - Bari vs Brescia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I pugliesi sono in zona play-off e intendono mantenerla, mentre i lombardi cercano di avvicinarsi allo stesso obiettivo.vssi giocherà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo tre sconfitte consecutive, i pugliesi hanno ottenuto una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite, riprendendo la corsa verso un posto stabile nella zona play-off. La squadra di Longo dovrà adesso cercare quella continuità necessaria per arrivare il più in alto possibile.Sono cinque i pareggi consecutivi infilati dai lombardi, ai quali la vittoria manca da nove giornate nelle quali hanno ottenuto due sconfitte e sette pareggi. Così facendo la squadra di Bisoli ha perso contatto con il vertice, scivolando al centro della classifica.