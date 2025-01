Donnapop.it - Avete sentito cosa ha detto Cecilia Rodriguez su Instagram? La frase ha sollevato grosse polemiche: ecco le sue parole

Nemmeno il tempo di commuoversi per ledisu suo padre Gustavo, che la sorella di Belen è finita al centro di un’enorme polemica.è successo? Nelle ultime ore,ha aperto il box delle domande per chiacchierare un po’ con i suoi followers e uno di questi le ha fatto una domanda su suo marito Ignazio Moser. La risposta della showgirl ha fatto molto discutere.hasu?A domanda diretta,risponde; un suo follower le ha chiesto quanto segue: “Sei gelosa quando tuo marito lavora con le belle ragazze?“. La risposta ha scatenato una grossa polemica: “Se sono gelosa quando mio marito lavora con belle ragazze? No, io sono gelosa sempre, anche quando lavora con le cesse”. Subito dopo, poi, ha smentito anche questa circostanza e ha aggiunto: “No non sono gelosa, credetemi, quelladella mia vita è passata“.