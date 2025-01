Fanpage.it - Assegno di Inclusione 2025, scattano aumenti e nuove soglie Isee: le novità spiegate dall’Inps

L'die il Supporto formazione e lavoro, le due misure varate dal governo Meloni per sostituire in parte il reddito di cittadinanza, nelcambiano requisiti: si alzano ledie reddito, quindi si allarga la platea e aumenta l'importo. A gennaio i pagamenti arriveranno in ritardo per applicare le. Lo ha spiegato l'Inps in una circolare.