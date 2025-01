Cityrumors.it - “Arrestato per insurrezione…”, in carcere il presidente della Corea. Parte del mondo trema

Aveva dichiarato la legge marziale per le continue proteste e per evitare un’indagine che si stava concentrando su di luiYoon Suk Yeol, ilmesso in stato di accusa indel Sud, è stato, segnando un momento storico come primo leader in caricanazione ad affrontare la detenzione. È infatti indagato per la sua controversa dichiarazionelegge marziale il mese scorso, a seguito di uno stallo nella sua residenza ufficiale a Seoul.“per insurrezione.”, inildel(Ansa Foto) Cityrumors.itI funzionari del CIO hanno riferito che Yoon si è rifiutato di rispondere alle domande durante le due ore e mezza di interrogatorio, ma non hanno spiegato le ragioni del suo silenzio. In un videomessaggio diffuso prima del suo arresto, Yoon ha dichiarato di aver accettato di collaborare con le autorità anticorruzione per “evitare inutili spargimenti di sangue” in una crisi che ha destabilizzato la politica sudna e allarmato gli alleati internazionali.