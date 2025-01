Lapresse.it - Argentina, vasto incendio in Patagonia: distrutte decine di case

Emergenza incendi non solo a Los Angeles. Unrogo divampato mercoledì nella regione meridionale della, in, ha distruttodi. Gli abitanti sono stati evacuati nella città di Epuyén, nella provincia di Chubut. Le alte temperature e i venti, con raffiche che hanno raggiunto i 70 km/h, hanno alimentato le fiamme.Tre aerei anthanno lavorato senza sosta per domare i roghi. Si tratta del secondonella zona, dopo quello iniziato quasi tre settimane fa nel Parco Nazionale Nahuel Huapi, una delle riserve più belle del Paese, che ha già consumato oltre 4mila ettari.