Appello bis per l’omicidio di Willy Monteiro | richiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi

«La morte diè un evento indecente sia nelle modalità in cui è avvenuta sia per i motivi.». Con queste parole il sostituto procuratore generale di Roma ha chiesto la condanna alper Gabriele e Marco, idi Artena che il 6 settembre 2020 hanno picchiato a morte il ventunenneDuarte. Un «pestaggio brutale durato cinquanta secondi», quello avvenuto a Colleferro, nel quale i due giovani hanno avuto «un ruolo preponderante con Gabriele, esperto di Mma, che dà il via con un violento calcio al petto diseguito subito da Marco». La richiesta è stata avanzata nel corso del secondo processo di, disposto dalla Cassazione per l’eventuale riconoscimento delle attenuanti. La responsabilità penale per, invece, è già passata in giudicato.