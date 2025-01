Laspunta.it - Anzio, APA “Grottesco il ricorso del centrodestra che parla di clima intimidatorio. Si sono dimenticati del 2018”

Ad aprile il Tar del Lazio dovrà discutere delpromosso dal centro destra contro l’esito delle votazioni amministrative diche hanno portato il centrosinistra nel campo largo al governo della città. Inevitabilmente il, non appena depositato e notificato anche al consiglio comunale è diventato oggetto di discussione politica.A prendere posizione Alternativa perche ha reso pubblico il suo pensiero al riguardo. “Il comune diad aprile sarà costretto a rispondere (con esborso di fondi comunali) alche la destra locale ha presentato al Tar riguardo alle passate elezioni comunali.” Afferma APA nella nota.“Nelle pagine, o meglio nel calderone, delc’è scritto tutto ed il contrario di tutto, ma soprattutto si legge la chiara volontà da parte di “alcuni” di non accettare il sacrosanto esito delle elezioni e quello che è, alle volte, l’inevitabile andamento delle stesse, a causa di una legge elettorale non sempre facile da interpretare da presidenti e scrutatori, spesso chiamati all’ultimo minuto e costretti ad affrontare una situazione difficile senza adeguata formazione.