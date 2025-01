Ilgiorno.it - Anziana cade in un tombino aperto. Squadre speciali al lavoro per recuperarla

È caduta in un. Ieri mattina alle 10.10 circa in via Alessandro Manzoni, in centro storico, ledel Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per una donna di 83 anni che accidentalmente era caduta all’interno di unper dei lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenute l’autopompa da Desio e il carro SAF ( Speleo Alpino Fluviale) dalla sede centrale di Monza. Il personale ha recuperato la persona tramite tecniche SAF. La persona infortunata è stata trasporta in codice verde dal personale AREU giunto sul posto con un’ambulanza e unb’auto medica. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Da.Cr.