Andrea 43 anni manca da casa da ieri; l’appello disperato della famiglia Ricerche attivate in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Sgrulloni scomparso dal 15 gennaio:per ritrovarloSono ore di angoscia per i familiari e gli amici diSgrulloni, il 43enne scomparso da Roma lo scorso 15 gennaio 2025. L’uomo si è allontanato senza lasciare tracce e necessita di aiuto immediato. Le zone di maggiore attenzione per lesono i quartdi Tufello, Val Melaina,l Boccone e Fidene.Segni distintivi e abbigliamento al momentoscomparsaè alto 1,90 metri, ha una corporatura normale, capelli neri e indossa abitualmente degli occhiali. Al momentoscomparsa, indossava un piumino nero, pantaloni scuri, uno zuccotto e portava con sé uno zainetto nero.dell’associazione Penelope e delle autoritàL’Associazione PenelopeODV ha lanciato un accorato appello per raccogliere qualsiasi informazione utile al ritrovamento di