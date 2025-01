Ilfoglio.it - Ancora confondiamo la difesa dell'imputato e la difesa del reato

Leggi su Ilfoglio.it

Ripensavo al caso recente’avvocata Elisa Indriolo, linciata da certi epigoni digitali dei tiratori di monetine perché ha assunto d’ufficio la’operaio di Verbania accusato di aver sfregiato la ex compagna con l’acido muriatico. Da dove viene questo disprezzo per la professione che io considero la più nobile al mondo, quella del difensore? E come si è giunti all’“abbrutimento culturale” (sono parole di Indriolo) che porta a confondere lae ladel? Sospetto che partea colpa ce l’abbia una lunga tradizione di film e di fiction in cui l’avvocato se va bene è un parolaio, se va male un maneggione, se va malissimo un untuoso lacchè dei criminali; del resto, il nostro immaginario profondo resta tutto inquisitorio. Ma nulla mi toglie dalla testa che il punto di svolta vada collocato nella seconda metà degli anni Settanta, quando la diffidenza verso i difensori cominciò a saldarsi, fino a sovrapporsi senza residui, all’odio per i socialisti e per i radicali, partiti che vantavano molti e illustri avvocati tra le loro file; nel frattempo, il Pci declinante e moraleggiante del ferale Berlinguer diventava il servizio d’ordine dei pme emergenze.