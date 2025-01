Movieplayer.it - Amerikatsi, la recensione: un prison drama dal tono sognante contro le barriere di ogni sorta

Leggi su Movieplayer.it

Una pellicola sul destino del popolo armeno dopo il genocidio, pensata per esaltare l'importanza dello sguardo e dell'immaginazionele divisioni imposte dai regimi. Un filo troppo favolistico. Al cinema. Il cinema, dal post Secondo Dopoguerra, si è fatto trovare spesso presente nel ricordare il terribile genocidio che ha interessato l'Armenia (ricordiamo sull'argomento, per bellezza e vicinanza, La masseria delle allodole dei fratelli Taviani) con il risultato di incentivare la memoria intorno ad un evento così terrificante, ma correndo parallelamente il rischio di non raccontare altro del destino del popolo. Probabilmente Michael A. Goorjian (il cui nonno fu un sopravvissuto al massacro) ha pensato a questo quando ha deciso di scrivere, girare e interpretare, una pellicola che ha il suo innesco nel genocidio per poi svilupparsi interamente dopo, nel .