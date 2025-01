Ilrestodelcarlino.it - Aggiungi un posto a tavola. Vegano. Trend in crescita nelle scuole. Ara: "Siamo attenti alle esigenze"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pappe vegane in aumento nei refettori dimaterne ed elementari. Lo scorso anno scolastico, il vassoioè stato preparato per tre bimbi e un adulto. Quest’anno, per 14 bimbi e 13 adulti. In totale 27 contro i quattro dello scorso anno. Certo non sono percentuali bulgare, ma quel tanto da indicare unche l’assessorato alla Scuola rileva e che trasforma, in accordo con l’Ausl di Bologna, in diete alimentari vegane cucinate da Ribò, la società 100% Camst che ha vinto l’appalto della refezione scolastica. Oltre alla dieta vegana, nei refettori scolastici si mangia anche vegetariano: il menù passa dagli 86 pasti (82 bimbi e 4 adulti) del 2023-2024 ai 90 (81 bambini e 9 adulti) dell’anno in corso. In termini assoluti, ogni giorno Ribò sforna 18.752 pasti (17.128 per i bambini e 1.