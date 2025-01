Quotidiano.net - Affitti sempre più cari nelle grandi città: ecco dove si spende di più

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 gennaio 2025 –alle stelle. Secondo le ultime rilevazioni dell’ufficio studi di Tecnocasa, c’è stato un incremento dei canoni di affitto nella prima metà del 2024 rispetto alla seconda metà del 2023: +3,9% per i monolocali, +4,0% per i bilocali e +3,0% per i trilocali. La domanda di immobili in locazione rimane alta, ma si trova ar fare i conti con una carenza di offerta. E sì, il fenomeno deglibrevi non aiuta chi si mette alla ricerca di una casa sul mercato residenziale.costa di più prendere in affitto di casa e quali zone sono più care income Roma o Milano. Aumentano gli, a Bari +5% Nel primo semestre del 2024, i canoni di locazioneprincipaliitaliane hanno mostrato diverse tendenze, con aumenti variabili a seconda del tipo di immobile.