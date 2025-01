Tvzap.it - “Affari Tuoi”, lo smacco finale per Giuliana: De Martino senza parole

News Tv., la pacchista della Campania è stata la protagonista della puntata diin onda ieri, mercoledì 15 gennaio 2025 nell’access prime time di Rai 1. La concorrente ha giocato insieme a sua mamma Ornella con il pacco numero 2. La partita è iniziata nel peggiore dei modi e la concorrente ha dovuto fare i conti con un abile dottore che non si è arreso e l’ha fregata all’ultimo, lasciando tutti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Eva Grimaldi becca i coinquilini sul fatto: poi la scoperta (VIDEO)Leggi anche: Lorenzo, il guru della moda entra al “GF” per un confronto: “Ci siamo baciati”“”, la partita dinon inizia benissimoIl primo pacco che ha trovatoè stato quello da 300 mila euro. Purtroppo le cose non sono poi tanto migliorate con i successivi tiri e a quel punto il dottore ha fatto la sua prima offerta di 20 mila euro.