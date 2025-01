Zonawrestling.net - AEW: Malakai Black si sarebbe fermamente opposto al prolungamento automatico del contratto

Stando alle voci in circolazione in questi ultimi giorni,vicino a dire addio alla AEW. La sensazione è che il leader della House Ofabbiaespresso la volontà di cambiare aria ed un suo ritorno in WWE pare piuttosto probabile tenuto conto che ritroverebbe la moglie Zelina Vega e Triple H con cui aveva lavorato ai tempi del suo stint a NXT.irremovibileSecondo quanto evidenziato da PW Torch, la scadenza delche legaalla AEWstata oggetto di discussione tra lui e la Compagnia. In particolare,sia che la AEW esercitasse l’opzione didelcongelato durante i periodi in cui il wrestler è stato fermo per infortunio. A quanto pare le parti sono vicine (se già non lo hanno fatto) a trovare un accordo risolutivo conche dovrebbe diventare presto un free agent.