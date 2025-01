Dilei.it - Adelmo Blue Fornaciari, chi è il figlio di Zucchero

, in arte, è uno dei cantanti più famosi della musica italiana. Le sue hit Donne, Con le mani, Diavolo in me e Senza una donna appartengono, infatti, al patrimonio culturale italiano e la voce del musicista è per tutti inconfondibile. In diversi canzoniha cantato anche la magia dell’amore che, nella sua vita, ha incontrato diverse volte.L’artista ha avuto, infatti, due mogli e dal secondo matrimonio è nato nel 1999, che si è costruito una solida carriera nel mondo del calcio., la carrieraè nato nel 1999 a Reggio Emilia dall’amore trae Francesca Mozer. Il ragazzo è il terzodella star della musica italiana, dopo l’arrivo delle sorelle maggiori Alice e Irene, nate dalle prime nozze del cantante con Angela Figlié.