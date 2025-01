Ilrestodelcarlino.it - Ad Altidona si alza il sipario sulla stagione teatrale

Siilal teatro comunale diche apre alla2025, forte di quattro appuntamenti pomeridiani (ore 18.30) con interpreti di spessore nazionale. La rassegna si svolge con la direzione artistica di Danila Stàlteri (produzione di StArt Lab) e prende il via domenica 26 gennaio con l’artista comico Dado che porterà in scena lo spettacolo dal titolo ‘Non vedo, non sento, straparlo’. A colpi di ironia, Dado racconta una realtà quotidiana incoerente, bizzarra ed esasperata, accompagnato da un testo denso di novità sorprendenti e divertenti. La rassegna prosegue con lo spettacolo di domenica 23 febbraio che vede protagonista Michele La Ginestra in "Mi hanno rimasto solo" in scena per raccontare il suo sogno: poter interpretare ogni sera un personaggio diverso. ‘Mi hanno rimasto solo’ non è solo un one man show, ma uno spettacolo coinvolgente, che vuole regalare grandi risate, sorrisi e spensieratezza.