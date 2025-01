Spazionapoli.it - “Accordo trovato!”: Napoli-Danilo, le ultime fanno esultare Manna

E’ arrivato finalmente l’: ilsta per chiudere l’affare, arrivano lesul difensore brasiliano.resta uno dei primi nomi in casaormai da settimane. Il difensore della Juventus è l’indiziato numero uno per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.La possibile partenza di Juan Jesus a fine stagione, Rafa Marin che non dà le giuste garanzie, stanno spingendo Giovannia cercare la miglior soluzione per dare a Conte un’alternativa valida.mercato, arriva finalmente l’Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Saranno leore dia Torino, che oggi ha festeggiato il compleanno del figlio al J/Hotel. L’per la risoluzione del contratto è stato raggiunto dai suoi legali, va soltanto firmato in questi giorni.