Formiche.net - Accordi di Abramo, stabilità e nuova classe dirigente per Gaza. Parla Fassino

Leggi su Formiche.net

“È certo positivo essere arrivati a una tregua, dopo oltre quindici mesi di terribile conflitto. Ora la priorità è che le parti non ci ripensino, approvino l’accordo e sopratutto ne applichino i punti il più tempestivamente possibile”. Piero, presidente della Commissione per il Medio Oriente del Consiglio d’Europa e deputato del Pd, fra i più lucidi analisti delle dinamiche internazionali, nella sua intervista a Formiche.net conserva un approccio pragmatico. Cautamente ottimista ma molto prudente.Quali sono i suoi timori?La storia del Medio Oriente ci insegna che molte delle lacerazioni a cui abbiamo assistito sono state provocate da una mancata applicazione disottoscritti, ma poi rimasti sulla carta. Per questo è fondamentale che le parti si impegnino a dare piena applicazione all’accordo.