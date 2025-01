Lopinionista.it - A Roma si presenta la XXIII edizione della guida “Uffici Stampa – L’Annuario della Comunicazione Italiana”

– Verràta giovedì 23 gennaio, alle ore 11, nella sala conferenze dell’Associazionena, a(in PiazzaTorretta, 36), la”. La pubblicazione edita da Comunicare ed Informare è nata nel biennio 1996 / 1997, dall’iniziativagiornalista Maria Grazia Giordano (attuale componenteconsultadell’Associazionena), per fornire uno strumento di lavoro utile per i giornalisti.Lazione sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo dell’negli Enti pubblici e nel privato, l’importanza e l’autorevolezza delle fonti e sulle innovazioni tecnologiche, legate anche all’uso dell’Intelligenza Artificiale.Dai 3mila contatti dell’1997 l’opera è arrivata agli oltre 25 milanuova: una mappatura attenta e puntuale rivolta ai comunicatori, ai giornalisti, ai capi, agli addetti, ai portavoce, ai responsabili relazioni esterne e deglirelazioni con il pubblico, ai direttori responsabili degli house organpubblica amministrazionee delle aziende.