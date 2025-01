Liberoquotidiano.it - A 2 anni chiude mamma fuori di casa e scoppia un incendio: lo salvano i carabinieri, il video è pazzesco | Guarda

Attimi di terrore a Travagliato, nel Bresciano. E un salvataggio eroico da parte dei. Due bambini sono stati salvati dagli agenti mentre la loroera invasa dal fumo per l'inizio di. L'intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza dei militari della compagnia di Chiari, che sono accorsi dopo una chiamata d'emergenza al 112. A rendere la storia ancor più drammatica, il fatto che tutto è iniziato quando un bimbo di soli due, mentre stava giocando, per errore ha chiuso la madrein giardino dopo che lei era uscita per gettare la spazzatura. All'interno dell'abitazione, però, si trovava anche la sorellina neonata. Come se non bastasse, sul piano a induzione erano rimaste alcune pietanze in cottura, che hanno generato il principio d'. Inevitabile la paura, il terrore, e l'immediata chiamata ai soccorsi.