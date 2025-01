Liberoquotidiano.it - 3mila miliardi: "L'Italia tra debito e libertà"

Bankha comunicato lo sfondamento di quota 3000. Come diminuire l'enormepubblico senza rinunciare al welfare? Può esistere “sovranità” senza indipendenza economica? A queste e a molte altre domande esponenti del mondo politico, universitario e finanziario hanno cercato di dare una risposta questo pomeriggio, nella cornice del convegno “L'tra”, organizzato dall'associazione di promozione culturale M.Arte. presso la Fondazione museo Venanzo-Crocetti in via Cassia a Roma. Sono intervenuti il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, l'avvocato Villy De Luca Professore della Facoltà di Economia all'Università Europea di Roma e il dottor Renato Loiero , consigliere per le Politiche di bilancio del presidente del Consiglio. L'incontro è stato moderato dal professor Vittorio De Pedys presidente dell'associazione M.