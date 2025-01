.com - 2025 Year of Food. In Louisiana si accendono i riflettori sulla gastronomia

Quest’anno la destinazione più affascinante degli Stati Uniti del Sud invita i viaggiatori internazionali a scoprire il suo patrimonio gastronomico; piatti tradizionali come il gumbo e la jambalaya fanno di questa cucina una della più iconiche del mondo, tutta da gustare.Lasi candida a diventare una delle destinazioni imperdibili delgrazie al focussua cucina e i piatti iconici della tradizione. L’Anno dellasi prospetta come un momento unico per scoprire uno degli stati più affascinanti degli Stati Uniti del Sud, dove la cucina è una vera e propria celebrazione della cultura e dell’identità della zona. Con ricette celebri, tradizioni ancestrali e un ricco calendario di eventi gastronomici, lainvita i visitatori a intraprendere un viaggio dove la scoperta del territorio va a braccetto con i peccati di gola.