Quotidiano.net - 2025: Ottimismo per la finanza ma sfide per industria e democrazie occidentali

Leggi su Quotidiano.net

Ilsarà un anno positivo per la, ma negativo per l'metalmeccanica, e presenterà non poche difficoltà per le, la tutela dell'ambiente e i rapporti USA-Europa. Più, invece, per l'andamento del mercato del lavoro e la qualità della vita. Parla di una Italia chiamata a scelte importanti per il suo futuro, in un contesto internazionale sempre più complesso ma che presenta nuove opportunità, la ricerca di SWG e FB&Associati che ha visto il coinvolgimento di un centinaio di esperti del New Year's Forum, evento in programma il 17 e 18 gennaio all'auditorium del Museo Maxi di Roma. L'indagine ha visto il coinvolgimento di 110 esperti del mondo delle imprese, della ricerca, della comunicazione e della politica, interrogati sul futuro a breve e medio termine dell'Italia e dell'Europa.