Zielinski | Contro il Bologna importante la fase difensiva Sarà sfida intensa

Piotrsi è espresso nel pre-partita di Inter-valida per la ventunesima giornata di Serie A. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Piotrha così parlato a InterTV prima del fischio d’inizio di Inter–: «Penso cheunabella da vedere, tra due squadre molto forti. Spero di vincere questa gara, la prima che giochiamo in casa nel 2025. Vogliamo i tre punti, che sono molto importanti. Lamolto, ma dovrà partire dall’attacco e proseguire con il centrocampo e la difesa. Bisogna essere concentrati per concedere poco al, che è un’ottima squadra. Le mezzali dovranno dare una grande mano perché si conoscono le capacità dei loro esterni nell’unouno.una partita molto, spero che alla fine questo lavoro duro ci porterà i tre punti».