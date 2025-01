Zonawrestling.net - WWE: I Fraxiom sono imbattibili, grande prova contro gli OTM sotto gli occhi dei DIY

Leggi su Zonawrestling.net

L’anno nuovo ha già portato tante novità ad NXT. La scorsa settimana a New Year’s Evilstati incoronati due nuovi campioni massimi, Oba Femi ha vinto il titolo NXT maschile, mentre Giulia ha detronizzato Roxanne Perez conquistando il titolo NXT femminile. Si è parlato di una nuova era per NXT con questo cambio della guardia e lo stesso si pensava potesse accadere questa notte anche nella categoria tag con ichiamati a difendere i propri titoligli Out The Mud che siguadagnati questa title shot un mese fa vincendo il Christmas Chaos Fatal Four Way.Miglior tag team di sempre ad NXT?Prima del match Frazer e Axiomstati raggiunti nel backstage da Josh Briggs e Yoshiki Inamura pronti ad essere in cima alla lista come prossimi sfidanti per i titoli tag.