Lanazione.it - Voli fantasma, il caso a Siena: “Non risultano prenotazioni, chieste spiegazioni all’agenzia”

, 15 gennaio 2025 – “Abbiamo ricevuto anche noi una segnalazione, ci siamo attivati per capire le dimensioni della vicenda confrontandoci anche con altre associazioni di consumatori e colleghi. Non è una situazione isolata quella della signora che seguiamo. Chiaro comunque che ogniè a sé stante e deve essere valutato in modo singolo. Ciò che sembrerebbe comune è il modus operandi”, osserva l’avvocato Maria Rita Maccioni, vice presidente di Confconsumatori. La vicenda è quella già oggetto di numerose denunce ai carabinieri della stazione diche vede al centro l’attività di un’agenzia di viaggi della provincia che non avrebbe erogato il servizio chiesto dai clienti e da essa assicurato. Niente, viaggi annullati all’ultimo tuffo, come già raccontato ieri da La Nazione.