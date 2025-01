Iodonna.it - Vittima di un truffatore che ha usato l'identità del famoso attore per ingannarla, promettendole amore e regali di lusso, una donna francese è caduta nella trappola, con gravi conseguenze economiche e personali

Leggi su Iodonna.it

Una vicenda di truffa piuttosto sconvolgente sotto diversi aspetti, ha scosso la Francia. Un finto Brad Pitt ha ingannato una designer d’interni di 53 anni, Anne, la quale si è ritrovata invischiata in una finta relazione talmente coinvolgente da divorziare e fargli dono di un somma considerevole. Una vicenda che mette in luce i pericoli che il mondo virtuale non ha ancora risolto, e la fragilità umana di fronte a promesse, seppure di sconosciuti, die fama. Truffe sentimentali: come riconoscerle ed evitarle X Leggi anche › Nonna Daisy, l’AI che ha messo in crisi i truffatori telefonici (e come ha fatto) Brad Pitt creato dall’AI: l’inizio dell’ingannoTutto ha inizio nel febbraio 2023, durante una vacanza sulla neve ad alta quota.