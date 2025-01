Bergamonews.it - Vito Mancuso inaugura le “Lezioni di storia” al Donizetti

Bergamo. Sabato 18 gennaio è in programma al Teatro(ore 11.00) il primo dei cinque appuntamenti con le “di”, iniziativa ideata da Editori Laterza e realizzata in coproduzione con la Fondazione Teatroe con il sostegno di Cassa Lombarda. La nuova edizione è dedicata ai Ribelli, ponendo al centro il pensiero e l’azione di alcune grandi figure del passato, da Gesù a Cleopatra, da Giovanna D’Arco a Robespierre e Fidel Castro, e vuole essere un’esortazione a coltivare la speranza di un cambiamento sempre possibile.Protagonista dell’incontrole, dal titolo Gesù: la rottura della Legge, sarà il teologoarticolerà il suo intervento ponendosi alcune domande, le cui risposte non sempre corrispondono automaticamente a certezze: Gesù intese esplicitamente rompere con la Legge? Sì e no.