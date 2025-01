Lanazione.it - Vino Nobile di Montepulciano. Conto alla rovescia per l’Anteprima

Leggi su Lanazione.it

Pronta a tornare in scena la prima Docg d’Italia, ildi, e lo farà dal 2 al 3 febbraio con la 31.ma edizione deldel, in programma nell’antica Fortezza dicon un ricco programma di degustazioni aperte agli appassionati e agli operatori. Sui circa 40 banchi d’assaggio delle rispettive aziende partecipanti le nuove annate in commercio dal 2025: il2022 e la Riserva 2021. Una passerella internazionale che coinvolge l’intera comunità di. "Un periodo particolare per ilitaliano, che tuttavia si conferma il prodotto di bandiera per il made in Italy nel mondo, ma anche in Italia rappresenta una forte attrazione per i turisti che scelgono la nostra città anche per l’offerta enogastronomica – commenta il presidente del Consorzio deldi, Andrea Rossi – in particolare con questa edizione vogliamo puntare a far scoprire il nuovo progetto delle Pievi che proprio sul legame con la storia e con il territorio basa la sua costruzione".