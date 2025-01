Vi presentiamo oggi Antonio Carlos Cerezo detto Tonino

Leggi su Ilnerazzurro.it

brasiliano di Belo Horizonte, nacque il 21 aprile del 1955. Noto come Toninho, l’ex calciatore, è adtecnico del Kashima Antlers. La sua carriera di calciatore nasce e si sviluppa tra le file giovanili del Atletico Mineiro (club brasiliano), ma ben presto la sua prodezza lo porta a giocare nella serieA italiana, in particolare in due club As.Roma e Sampdoria. Indossò per la prima volta la casacca giallorossa nel 1983 e rimase nel club capitolino per nove stagioni con il ruolo di centrocampista. Con la Roma di Liedholm,conquistò due Coppa Italia nelle stagioni: 1983-1984/1985-1986, ma il suo exploit avvenne solo negli anni a seguire, con la Sampdoria di Vujadin Boskov.Indossò la casacca genovese nel 1986 nonostante un curioso episodio avvenuto proprio in quell’anno e proprio contro la Sampdoria nella finale di ritorno della coppa nazionale tra Roma e Sampdoria (14 giugno 1986), in cui il brasiliano su cross di Impallomeni siglò il 2-0 finale, contribuendo alla vittoria schiacciante dei giallorossi sui biancoblu.