Vi portiamo a Mile?tii Mici

Una fontana di vino accoglie gli ospiti della cantina più grande del mondo. Mile?tii, a mezz’ora di auto dalla capitale, Chi?in?u, è il posto che non ti aspetti in Moldavia. Qui, in un dedalo sotterraneo di duecento chilometri di gallerie alla temperatura costante di quattordici gradi e a ottanta metri di profondità, viene custodito, a cura dello Stato, a cui appartiene la cantina, il patrimonio enologico di un Paese che non è abitualmente associato al vino.A torto, perché, in realtà, l’economia moldava deve a questo settore il dodici per cento del Pil (in Italia è il quattro per cento) e su una popolazione totale di circa due milioni e mezzo di abitanti vi lavora mezzo milione di persone.Con questi dati, la Moldavia è il primo Paese al mondo per esportazione di vino in rapporto alla grandezza del territorio (il diciannovesimo, in termini assoluti).