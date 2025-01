Ilrestodelcarlino.it - Venduti 358 biglietti per il settore ospiti

Il Marassi (o Luigi Ferraris) di Genova, il più antico impianto calcistico italiano in attività (inaugurato nel 1911), è uno degli stadi in assoluto più suggestivi d’Italia, in gran parte in legno, con un’atmosfera all’inglese unica. Una trasferta, quella che attende i tifosi romagnoli per seguire la squadra in casa della Sampdoria, da 800 chilometri complessivi, oltretutto di venerdì sera. Fino ad ora il Cesena fuori casa ha stentato tantissimo, una sola vittoria a Cittadella, prestazioni nella prima parte del girone di andata anche buone ma sfortunate, più di recente invece opache e deludenti. Forse, anche per questo motivo, i dati che ha raccolto ‘StadioPostaCards’ inerenti alle presenze dei tifosi bianconeri in trasferta (aggiornati al 28 dicembre) non sono elevati, inoltre non sono ancora stati disputati lontano dalla Romagna due derby come quelli con il Modena e la Reggiana, accessibili facilmente ai supporter nostrani.