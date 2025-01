Iltempo.it - Università Magna Grecia, 11 arresti: corruzione, truffa e maltrattamento di animali

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 12 soggetti, tra cui alcuni vertici dell'e dirigenti dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, indagati a vario titolo per associazione per delinquere,, falso,aggravata ai danni dello Stato,e uccisione di. A disporre l'ordinanza il gip di Catanzaro su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini. In particolare, nei confronti di 11 indagati sono stati disposti glidomiciliari, mentre un altro è stato colpito dalla misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio delle pubbliche funzioni rivestite in seno all'Asp di Catanzaro, per 12 mesi. Nel complesso sono 21 gli indagati.