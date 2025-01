Sport.quotidiano.net - Unahotels-Bonn 73-70: Reggio approda alle Top 16 di Fiba Champions League

Emilia, 15 gennaio 2025 – Una Pallacanestro Reggiana solida e volitiva batte anche al PalaBigi la Telekome chiude la serie dei Play-Inn qualificandosi per la Top 16 di. Protagonista della serata un validissimo Cassius Winston che riesce, stavolta, a incanalare nel modo giusto tutta la sua energia e a risultare costante in fase realizzativa e in cabina di regia. Molto bene anche Faried e Momo Faye, che al ritorno sul parquet dopo l’infortunio protegge il ferro da par suo. Menzione d’onore per Cheatham, che dopo avere spadellato per tutta la partita (0/6 da 3) trova due “bombe” consecutive negli ultimi due minuti che spostano l’ago della bilancia a favore di capitan Vitali e compagni. Inizio in sostanziale equilibrio con le squadre che si scambiano canestri (invero pochi) e colpi solidi, ma corretti, in retroguardia.