Quotidiano.net - Un passo dal cielo 8: le anticipazioni della seconda puntata

Si intitola ‘La malga dell’alba’ ladi Undal8, prevista per giovedì 16 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. La primanuova stagione, che continua a emozionare con le vicendeforestale di San Candido e i paesaggi delle Dolomiti, ha totalizzato il 23,7% di share, 4.247.000 spettatori: un grande successo. Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo episodio? Il riassuntoprimaLa primadi ‘Undal8’ è andata in onda il 9 gennaio 2025 con il titolo ‘L’uomo dei ghiacci’, divisa in due episodi. La serie si è aperta con il ritrovamento del corpo di Sara Fontolan, ex ricercatriceOrigin GeoEngineering, nei pressi di San Vito. L’indagine aperta in seguito alla mortedonna ha puntato i riflettori su Stephen Andeen, fondatore dell’azienda, portando alla luce inquietanti dettagli sulla vitavittima.