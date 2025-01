Ilrestodelcarlino.it - Un luogo per i giovani. Sono partiti i lavori nell’ex scuola Betti

Un cantiere grande, con una gru immensa, a costruire nuove prospettive. Al via il cantiere per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo con miglioramento sismico dell’immobile che ospitava l’exmedia, unamato da generazioni di fermani. La progettazione, redatta da un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato da EnarConti, prevedeche vengono eseguiti dalla ditta Di Vincenzo Dino (Chieti) con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico Comunale ed in particolare del Responsabile Unico del Procedimento, Daniela Diletti. Iporteranno alla realizzazione di spazi per coworkingle, per area ristoro, per turismo scolastico,di aggregazione, sale espositive al piano terra e di un ostello al primo piano con 50 posti, su spazi che complessivamente si estendono su 3 mila e 480 metri quadrati di superficie.