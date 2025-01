Gamberorosso.it - Un indirizzo solo per due ristoranti che stanno riscrivendo la gastronomia belga

Leggi su Gamberorosso.it

Lontano da Grand Place e dalle famose Gallerie Reali, nella silenziosa ed elegante Rue Royale, Corinthia Brussels è l’da segnarsi in agenda durante un viaggio nella capitale. Ex Grand Hotel Astoria è, da inizio Novecento, un punto di riferimento storico della città: un elegante e lussuoso edificio della Belle Époque commissionato nel 1910 per decreto reale e progettato dall’architetto Henri Van Dievot. Fu in origine concepito come un palazzo per accogliere ospiti illustri e, infatti, hanno soggiornato qui tra gli altri personaggi dal calibro di Winston Churchill, Salvador Dalì e Andy Warhol.Corinthia Brussels, the place to beOggi, dopo un rinnovo completo durato quattro anni (che, tuttavia, ha egregiamente preservato il piano terra e la facciata originari della struttura grazie a una preziosa collaborazione intrapresa dal gruppo Corinthia Hotels con Urban Brussels, Patrimoine Bruxelles e la Royal Commission), Corinthia Brussels conta 126 camere e suite, una spa, una boutique dove sono vendute opere di artisti locali e due deimigliori del Belgio guidati da due delle menti gastronomiche più lungimiranti della nazione, David Martin e Christophe Hardiquest.