Ultime Notizie Roma del 15-01-2025 ore 12 | 10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una norma pensata per le forze dell’ordine che avevi loro l’iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto per presunti reati compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e quello a cui sta lavorando il Ministero della Giustizia non si tratta spiegano fonti di governo di una scriminante o di una causa di non punibilità nei interverrebbe sul diritto sostanziale ma sul codice di procedura penale immaginando forme di non immediata iscrizione nel registro degli indagati vivente che l’appartamento e le forze dell’ordine usato l’arma di ordinanza nell’esercizio delle sue funzioni La misura che è complessa da mettere Appunto non andrà nel ddl sicurezza da manifestazione l’interrogazione in Parlamento è diventato un caso la perquisizione effettuata lunedì dalla questura di Brescia nei confronti di un gruppo di attivisti di estimation revelion fermate delle genti dopo la protesta mi hanno chiesto di togliermi le mutande per dei controlli ha detto loro questa la denuncia Social di una delle attiviste finita in questura ai maschi non è stato chiesto di spogliarsi togliersi i vestiti pronta la replica delle forze dell’ordine svolge attività di indagine di ufficio secondo le modalità Console del rispetto dei diritti e della dignità delle persone ma il caso approda in Parlamento Giorgia Meloni nel suo intervento alla Abu Dhabi stabiliva commenta l’accordo tra Italia Albania ed Emirati Arabi Uniti per la produzione di energia verde in Albania il trasporto in Italia sono personalmente orgogliosa di questa iniziativa che mostra tangibilmente come nuove forme di azione possono essere costituite anche per partner che possono sembrare lontani almeno geograficamente ha detto il premier meloni ha poi spiegato che si tratta di un ambizioso progetto che coinvolge i nostri governi come i nostri settori gli operatori della rete andiamo in Medio Oriente dopo lo chiedi a Mattia secondo i media locali atteso tra oggi e domani l’annuncio del cesto del fuoco la bozza di accordo prevede tre fasi con una prima 3 gradi 42 giorni quali sono previsti il graduale rilascio dei primi 33 ortaggi e l’inizio del ritiro delle Poste Italiane il segretario di stato americano blynken l’autorità Nazionale palestinese dovrebbe gestire Gaza nel dopoguerra insieme alle Nazioni Unite ai partner stranieri intanto sarebbero già 22 palestinesi uccisi oggi nella striscia secondo i media arabi e parliamo anche noi gli incendi quanto sta accadendo California ci spinge a riflettere ad alzare la guardia anche sui territori italiani le parole di Nicola tavoletta presidente nazionale dell’associazione ACLI Terra degli incendi boschivi rappresenta una questione Nazionale da sempre e noi paghiamo che la risposta dello Stato sia in relazione con gli agricoltori allevatori e il terzo settore un’alleanza forte il tablet veri e concreti per che eri molto elevatore sono i veri custodi del territorio e l’agricoltura 5.