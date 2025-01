Iodonna.it - Tutte vogliono sentirsi al meno per un momento Carrie Bradshaw. Ma la vera proprietaria della casa resa famosa da "Sex and the City" la pensa diversamente

Nel cuore del West Village di Manhattan, al 66 di Perry Street, si trova uno dei luoghi più iconicitelevisione: il porticodi, protagonistaserie cult Sex and the. Dal 1998, questo angolo del Greenwich Village è diventato una meta irrinunciabile per fan e turisti, ancora oggi attratti dal fascinoserie con protagonista Sarah Jessica Parker. Tuttavia, l’adorazione collettiva per questi famosi gradini si è trasformata in un problema per ladell’abitazione, che vive ogni giorno l’invasione di curiosi e influencer. L'appartamento disu Airbnb guarda le foto Tutti pazzi per ladiin Sex and theLa, Barbara Heyman Lorber, ha deciso di passare all’azione, presentando una richiesta formale alla “New YorkLandmarks Preservation Commission” per installare un cancello di metallo ai piediscalinata.