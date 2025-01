Ilfattoquotidiano.it - Tusk: “La Russia organizza atti di terrorismo contro le compagnie aeree in tutto il mondo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di “terrore aereo” tra cui sabotaggi e dirottamenti. Sarebbero statiti da Moscaleinternazionali. Lo ha affermato il primo ministro polacco Donalda margine dei colloqui a Varsavia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non entrerò nei dettagli, ma posso confermare la fondatezza di questi timori, è che laaveva pianificatodi terrore aereo, e non solola Polonia, malediil“, ha dettoai giornalisti. In passato il Cremlino ha respinto precedenti affermazioni occidentali secondo cui laavrebbe sponsorizzatodi sabotaggio e attacchi in Europa.I funzionari di sicurezza occidentali sospettano che i servizi segreti di Mosca siano dietro a un complotto per inserire dispositivi incendiari in pacchi su aerei cargo diretti in Nord America, tra cui uno che ha preso fuoco in un hub di corrieri in Germania e un altro che ha preso fuoco in un magazzino in Inghilterra l’anno scorso.