Zon.it - Turismo e sostenibilità: al via dal 24 gennaio il corso gratuito per gli operatori turistici della Costa d’Amalfi

Un nuovodi formazione dedicato alladelprenderà il via il 242025 in, a Minori. Le iscrizioni sono aperte, la partecipazione è gratuita. Il performativo è stato pensato per tutti glidel settore turistico che desiderano integrare pratiche ambientali e sociali virtuose nella propria attività, è promosso dal Laboratorio di Educazione Ambientale “Valle delle Ferriere” accreditato alla rete dei CEASRegione Campania, ed è sostenuto dalla Regione Campania, nell’ambito dell’avviso pubblico INFEAS 2024. Il perdi formazione sarà in partenariato con il Distretto Turistico, Osservatorio Universitario sul(OUT); Osservatorio Regionale sui Rifiuti; CNR ISMAR; Gal Terra Protetta; Junker; Ambiente e Salute – Ecoevents.