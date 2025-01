Ilgiorno.it - Tumori, come si muovono le cellule malate: lo studio in vivo dell’Università di Milano

, 15 gennaio 2025 – Il 90% delle morti da tumore sono dovute alle metastasi, cioè aisecondari che si formano a distanza dal tumore iniziale e sono causati dalla migrazione delle. Ecco perché comprendere i meccanismi di questa migrazione è fondamentale per cercare di identificare nuove strategie di intervento sulle metastasi. Ad oggi si sa che questepossono muoversi individualmente o in gruppo, ma la maggior parte degli studi fatti finora sono stati svolti in vitro. Ora un gruppo di ricercatori del Centro per Complessità e Biosistemi dell'Università degli Studi di, in collaborazione con lo Radboudv University Medical Centre in Olanda, ha pubblicato sulla rivista 'Proceedings of the National Academy of Science' (Pnas) unoche mostra inavviene l'invasione collettiva ditumorali nel derma.