Trump si intesta il cessate il fuoco a Gaza l’annuncio prima dell’ufficialità | Accordo possibile grazie alla mia elezione

«Abbiamo unin Medio Oriente, gli ostaggi verranno liberati tra poco». Noncurante dell’etichetta diplomatica e istituzionale, Donaldha esultato per la firma sull’diilancora che l’ufficialità venisse data dai diretti interessati. Forte del ruolo e del contributo avuto dal suo inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff. In una serie di post sul suo social network Truth, il presidente eletto a novembre e che si insedierà il prossimo 20 gennaio si èto il raggiungimento dell’intesa, 15 mesi dopo l’inizio della guerra nella Striscia di. «Questoepico di tregua è potuto accadere solonostra storica vittoria di novembre, perché è stata un segnale al mondo intero che la mia Amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati», ha scritto, «Sono entusiasta che gli ostaggi americani e israeliani tornino a casa per riunirsi alle loro famiglie e ai loro cari».