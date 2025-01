Formiche.net - Trump porta avanti il riallineamento sull’Ucraina. Ecco come

Nel Vecchio Continente cresce l’ottimismo riguardo alla gestione del dossier Ucraina da parte della prossima amministrazione americana guidata da Donald, amministrazione che andrà a insediarsi il prossimo 20 gennaio. La testata statunitense Bloomberg rila notizia della conduzione di una serie di colloqui, avvenuti in forma privata, tra esponenti molto vicini al neo-eletto presidente Usa e funzionari delle principali potenze europee, durante i quali entrambe le parti hanno sostenuto la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina nel suo sforzo bellico per resister all’invasione russa, allontanando i timori diffusi sul fatto cheavrebbe forzato Kyiv ad accettare l’avvio di negoziati di pace con Mosca in un contesto sfavorevole, e anzi suggerendo che l’amministrazione entrante si impegnerà nell’aiutare l’alleato ucraino “a ritornare ad una posizione di forza prima di qualsiasi trattativa”.