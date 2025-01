Iltempo.it - Trump brucia tutti sul tempo: "C'è l'accordo, ostaggi presto liberi"

Il presidente eletto Donaldsul: "Abbiamo unper gliin Medio Oriente. Sarannorilasciati, grazie!". Lo ha scritto su Truth, la sua piattaforma, riguardo all'per una tregua a Gaza. I giochi sembrano fatti. Stati Uniti, Qatar ed Egitto pubblicheranno a breve una dichiarazione congiunta sull'sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli, fa sapere il Times of Israel citando un alto diplomatico arabo a conoscenza dei negoziati. Successivamente, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani terrà una conferenza stampa a Doha per fornire dettagli sull', ha affermato il funzionario. "Siamo a un passo dal cessate il fuoco, questo certamente è un segnale molto importante che chiude una stagione di guerra", ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a Tv2000 nel programma di Antonio Di Bella, in onda stasera 15 gennaio.